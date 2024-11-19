高雄老翁陷入投資詐騙陷阱，警方將計就計相約面交，雖逮到1名車手，但在旁同夥成功逃逸。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄一名74歲姜姓老翁，陷入投資詐騙陷阱，欲相約車手面交150萬前忽然察覺異常向警方報案，警方將計就計於今日晚間相約面交並部下埋伏，成功逮到39歲陳姓男車手，但一旁發現疑似有同夥在車上，警方上前盤查不料對方拒捕逃逸，警方開出2槍喝止仍遭逃，目前仍全力追緝中。

據了解，姜翁日前於網路上看到投資股票群組，加入後與自稱投資專員的詐騙集團成員相約，欲投資150萬進行面交，但越想越不對於18日前往三民一分局轄區派出所報案，警方聽聞後決定將計就計，於今日晚間6點與車手於三民區安邦公園相約面交，同時部屬警力在旁埋伏。

陳男車手現身後，與姜翁核對款項過程，埋伏警力立刻上前壓制逮捕，公園旁的四平街也遭警方發現疑似詐團同夥車輛行跡可疑，貌似在旁監控，上前攔查過程，對方先倒車逃逸，又向前欲衝撞員警，警方見情況危急，拿出手槍向車輛左前輪射擊2發，無奈仍遭逃逸成功。

警方表示，追捕過程中無人受傷，已掌握車輛駕駛身分，正全力查緝到案，遭逮的陳男車手訊後將移送法辦，並持續擴大追查向上溯源，揪出詐騙集團幕後成員，提醒誤信網路上高報酬投資訊息，若有疑慮請打110、165，或直接到派出所向警方求證避免遭詐。