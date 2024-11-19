勞發署北區分署長謝宜容涉長期職場霸凌，導致2年多81人離職，如今更有基層員工選擇在辦公室輕生，勞動部花了一周後的調查報告也無法讓外界信服，其中部長何佩珊強調一句話更挨轟「證明謝宜容後台很硬」。

對於謝宜容的處分，何佩珊表示，謝管理方式雖非同仁離開的直接原因，但仍須負起行政責任，即日起調離非主管職，霸凌部分無法實際證明有此情形，但確實有情緒控管不當情形，導致眾人有遭霸凌感受，此部分依公務人員考績法規定議處。

何佩珊強調，自己沒有直接停權主管的能力，必須經過考績會審核，「絕對不是背景硬的問題」。據了解，謝宜容雖然遭拔除分署長職位，僅僅是轉調內勤，實際職等並沒有降級。

不少網友也大罵，特地強調背景沒有很硬根本是此地無銀三百兩：「把人弄死還只有調離現職，不就是後台很罩」、「可以說出無法實際證明霸凌，可見後台多硬」、「部長硬著頭皮講這些，謝宜容到底誰罩的」、「努力檢討，絕不改善，嘻嘻」、「講這種話寫這種結論真好意思」、「我猜部長會先走路」、「勞動部提供的報告書明寫涉職場霸凌情節重大，部長卻說無法證實，怎樣的後台要讓部長說出這種話」、「不是直接原因，所以直接原因是那條繩子嗎？」。

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