勞動部吳姓基層疑遭職場霸凌，不堪受辱在辦公室輕生，內部員工爆源頭就是勞發署北分署長謝宜容。經過一周，勞動部19日公布調查結果，但內容讓外界卻更火大，就連不少綠營人士也看不下去，挺綠名嘴「人渣文本」就怒轟何佩珊腦子有洞。

「人渣文本」周偉航在臉書發文，截錄勞動部調查報告其中一段「謝宜容對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。只不過執行方式過度嚴厲，口吻、音量也過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果。」

周偉航怒批，何部長能讓這種報告送出部長室大門，是腦子有洞，還是腦子有洞？有關係就能當部長嗎？

周偉航也點名行政院長卓榮泰、總統府祕書長潘孟安「起床」，大酸「你們親朋好友的不成材子弟又在瞎搞了」。

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