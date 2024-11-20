電影《破·地獄》藉由香港獨有的殯葬儀式探討生死議題，由香港兩代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演，本月9日於香港上映時除創下影史首日港片最高票房、最多觀影人次等9項紀錄，至今上映10天票房已達6000萬港幣（約2億5000萬台幣）佳績，「票房吸金王」黃子華更成為自2022年《飯戲攻心》、2023年《毒舌大狀》後，連續3年主演電影稱霸年度票房榜的最佳保證！

黃子華在《破·地獄》中飾演角色由婚禮策劃師轉行為葬禮經紀人，真實還原學習遺體防腐、替先人換裝和化妝、開棺撿骨等殯葬流程，亦是紅磡殯儀館首次開放香港電影實景拍攝。首次踏足殯儀館拍戲，黃子華坦言是絕無僅有的難忘經歷：「如果不是因為《破·地獄》，我根本沒有機會深夜進到殮房通道、近距離參與屍體防腐及執骨的專業程序，過程莊嚴又幾近真實，或許之後我因此去應徵禮儀師也說不定。」

劇組釋出幕後花絮中可見黃子華為戲中猝逝的金燕玲化大體妝，金燕玲亦親自躺入棺木，長時間憋氣力求逼真，她在拍完該場次後正式殺青，感觸落淚表示：「我演了50年戲還是充滿熱情，這次雖然只跟黃子華和衛詩雅客串幾場戲，但參與到這麼有意義的作品，我覺得好值得！」

《破·地獄》導演陳茂賢希望電影中呈現生死題材不要太過壓抑，最終定調以喜劇化表演訴說悲劇故事，因緣際會促成香港兩代喜劇泰斗黃子華、許冠文相隔32年後的再度合作。黃子華說：「我從小看許冠文的戲長大，30多年前他當紅時，來看我演出的單人喜劇脫口秀（棟篤笑）已經受寵若驚，後來指名我為《神算》編劇更覺得不可思議，還約定下一部在他導演的電影中再合作，沒想到就這樣過了30幾年。」

電影中飾演許冠文嫡傳喃嘸師傅身份的演員朱栢康也興奮表示：「這次不只是和一個神（黃子華）合作，還和另一個被子華神稱之為神的『神中之神』（許冠文）演父子，而且彼此完全沒有距離、充滿信任，對我來說像中樂透一樣。」