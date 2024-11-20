勞動部勞動力發展署北分署傳出職場霸凌，甚至有公務員因此輕生，矛頭指向分署長謝宜容，勞動部20日宣布，予以謝2大過免職處分。國民黨台北市議員游淑慧砲轟，此案有如洪仲丘事件翻版，人命的意義在勞動部官僚的處理下，竟連形式價值都沒有了。

游淑慧質疑，行政院長卓榮泰下令處以一次兩大過的懲處，法令上是否真的適用？還是先演一齣「假嚴懲、真息火」？不要忘了，更可怕的是#勞動部先出了一份「謝無責的行政調查說明資料」，未來謝宜容只要拿這份官方調查報告，申請公務員救濟，今天的一切懲處，可能都會船過水無痕。

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照片）

游淑慧不滿直言，卓榮泰講得很兇，但其實官官相護的調查報告，第一時間已經保護了謝宜容。因為屆時若出現院長下令懲處不合規定，與勞動部調查報告不符，結果讓謝宜容翻盤成功，那就是打臉卓榮泰了。

游淑慧痛罵，這有如洪仲丘事件翻版，只是不同的身心的壓榨方式。人命的意義在勞動部官僚的處理下，竟連形式價值都沒有了！

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