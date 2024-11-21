50歲吳姓男子身陷假投資詐騙，前後跟詐團面交9次共900萬元，要出金時還被要求要湊滿1000萬才拿錢，這時才發現有異報警。前鎮分局警趁雙方相約面交時，上前逮22歲盧姓男車手，其實他才剛從台南成功取得詐款，未料到高雄時還沒得手就被逮，訊後依法送辦。

前鎮分局日前接獲民眾報案，經瞭解報案人50歲的吳姓男子透過網路社群加入投資群組，以投資越多獲利越高藉此誘騙吳男投入資金，詐騙集團與被害人前後共面交9次，詐騙金額高達新台幣900萬元。直到吳男試圖提領獲利所得時，假交易平台稱尚需補足虛擬貨幣共湊齊1000萬元才可出金，吳男這才發覺有異報警處理。

警方組專案小組，在雙方約定的時間前提前部署埋伏，由於被害人每次都是坐上車手的轎車進行面交，因此警方不敢大意，20日中午雙方約在一處加油站前，見吳男上車後，抓緊時機立刻上前圍捕，強勢警力大喊：「下車，趴下，不要動！」，成功逮捕假幣商詐騙22歲盧姓男車手，現場除查扣贓款餌鈔100萬元、智慧型手機（電子錢包）等贓證物。

據悉，盧姓犯嫌到高雄取款前已經先到台南犯案，結果當天的取款才到第二站就被警察抓到。警方詢後也將盧嫌依詐欺與洗錢防制法送辦。