薄瓜瓜婚宴23日進場的賓客多為外籍人士。（邱立雅攝）

薄瓜瓜婚宴23日進場的賓客多為外籍人士。（邱立雅攝）

薄瓜瓜婚宴現場戒備森嚴，媒體僅能守候在大門外，一度記者比賓客還多。（邱立雅攝）

大陸前中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜與台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜的婚宴，23日在新竹縣新埔鎮的The One 南園人文客棧舉行，當天上午媒體已經大陣仗守在南園大門，陸續有賓客搭乘小巴、中巴進場，多為外籍人士。

傳出薄瓜瓜夫婦為婚宴包場3天，婚宴並未邀請台灣政要，南園為迎接薄瓜瓜貴賓，戒備森嚴，媒體僅能守在大門口，並於周邊樹林間尋找空隙拍攝，一度因現場記者比入場賓客還多，讓警方也接獲報案前來現場了解。

據現場周邊觀察，婚禮場地之一於同心樓前方庭園搭設透明帳篷，並用典雅的深紅色絨布裝飾，地上鋪設印有囍字紅毯，兩側吊掛成串紅燈籠以及花環。約中午時分，場地傳出輕音樂以及麥克風試音，推估宴客時間並非外傳的午宴。

一早場佈人員也陸陸續續進場，包括花藝店等工作人員，此外大量外籍賓客也搭乘小巴、大巴於午前陸續入場，也透過南園工作人員現場確認車號、外包工作人員工作證等等，才能放行進入園區。