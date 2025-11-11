士電、中興電、亞力及華城等機電四雄，受惠於台電強韌電網計畫持續釋單，前十月營收全面創同期新高。11日早盤全面上漲開出，目前至少在平盤以上，華城上漲5元而以775元開出，最高達780元，在機電四雄中，表現最佳。

華城第三季及前三季營收均創同期新高，但去年11月之前接單，尚未在今年4月9日裝船銷往美國的訂單，華城經過與美國客戶友好協商，客戶同意負擔對等關稅的50%-75%，會計師認為華城出貨認列營收，就應依據會計準則，全額認列對等關稅，等客戶拉貨再回沖關稅費用，致使第三季、前三季獲利未能同步創高，第三季EPS為3.45元、前三季EPS達8.68元，均創同期次高。士電第三季及前三季營收及獲利均創同期新高，第三季EPS為1.41元、前三季EPS達5.46元。

中興電、亞力7日率先公布10月及前十月營收。中興電10月營收22.18億元，年減4.56％，創同期次高；前十月營收225.61億元、年增7.52％。亞力10月營收8.54億元，年成長19.32億元；前十月營收82.68億元，年成長19.19％，全面改寫同期新高。

士電10月合併營收26.48億元、年增2.34％，前十月合併營收301.42億元、年增4.88％；華城10月合併營收22.31億元、年增13.37％，前十月合併營收185.58億元、年增23.65％，全面締造同期新高。

華城10日董事會也通過斥資25億元，擴建華城台中港500KV以上超大型廠變壓器廠。許逸德表示，台中港廠生產超大型變壓器90％外銷，未來會供應美國電力公司、算力中心所需的電力級變壓器，預計明年動工興建，2027年第二季開始營運，預估年產能可比目前增加1倍。斥資至少11億元擴建觀音三廠，預計年底完工，明年投產。