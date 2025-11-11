因應鳳凰颱風逐漸逼近，桃園國際機場公司已全面啟動防颱應變作業，各單位加強戒備，積極落實各項防颱措施。機場公司表示，截至11日下午三時，桃園機場航班均維持正常起降，尚未受到颱風影響。

為配合防颱整備並確保航班運作安全，11日北跑道聯合巡場暫停一次，南跑道則維持正常運作。同時，為顧及旅客安全，機場南、北兩側觀景台已預防性關閉，待天候穩定後再行開放。

桃園機場公司指出，防颱整備已全面完成，範圍涵蓋電力、空調、給排水、排水溝、電車、空橋等設施，並進行電子巡檢作業。各施工工區及空側積水熱區也持續加強巡查與回報，以確保場區安全無虞。

在防颱物資方面，機場公司已備妥5,715個防汛砂包、52組防水閘門、96組防水擋板、107台移動式抽水機與55座移動式發電機，並於航廈中央車道入口及停車場入口等重點地區完成加強防護。空側亦部署多部大型抽水機、挖土機及發電機，隨時待命因應。

機場公司提醒旅客，鳳凰颱風期間天候變化迅速，旅客應隨時關注航班資訊。桃園機場官方網站將持續更新即時航班狀況，並建議旅客於出發前向航空公司確認航班，以確保行程順利安全。