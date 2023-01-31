新北市再度榮獲教育部110學年度地方政府辦理學校健康促進計畫特優縣市，自105學年度起，已連續6年獲此殊榮，本次新北市學校參加110學年度「健康促進議題競賽」榮獲 6 特優、5 優等、3 優良、9 佳作，獲獎數共計23 件，特優件數及獲獎總件數皆居全國之冠，展現新北市推動學校健康促進政策卓越成效。

教育局表示，新北市連續6年獲特優縣市，透過教育局與衛生局跨局處協力推動健康促進工作，包含辦理偏鄉地區學校醫師駐點服務，推動視力及口腔巡迴醫療專車，直接深入偏鄉將醫療服務送到學校，以及結合專業師資到校入班宣導菸檳防制、愛滋防治議題，全面提升師生衛教知能，達到預防重於治療的成效。此外，教育局縝密規劃學校輔導網絡，舉辦全市健康促進期末報告及各議題成果觀摩會，揚升學校健促推動動能，並以系統化方式實踐健康促進政策，步步穩健踏實，才有今日榮耀。

榮獲視力保健特優學校的興穀國小推行「護眼fun輕鬆」活動，積極落實「用眼3010」、「戶外活動120」，並向下延伸至幼兒園。校長鄭秋嬋表示，校園營造視力保健學習環境，讓視力保健知能及習慣從小扎根，在親師生共同努力下，學童視力不良率已連續3年優於新北市與全國指標。家長陳品榕說，學校利用短暫的下課時間，鼓勵孩子走出室外，除了舒展筋骨有益健康外，還能讓眼睛適度的休息放鬆，維持學童好視力。

興穀國小下課時間全校愛眼健康操。(照片/新北市教育局提供)

口腔保健全國特優學校石門國小雖位處偏鄉，社區內無牙醫診所，全校仍秉持「從幼開始，全員參與」的理念，校長蔡清寬表示，全面性地協助孩子整治齲齒、窩溝封填，以學校為基地營造健康無齲齒的家庭及社區環境。四年級周筠瑄同學說，學校裡有學長姊擔任潔牙小天使指導正確刷牙方式，媽媽也知道使用氟碘鹽煮菜，讓自己的牙齒更加健康。

石門國小推動親子在家落實睡前潔牙。(照片/新北市教育局提供)

榮獲健康體位全國特優的吉慶國小，以社團活動取代傳統宣導，落實推展食農教育與飲食教育，健康體位適中率連續6年優於全國指標。校長簡聰義表示，以健康促進為主軸辦學，讓學校就是生活實踐和永續發展的場域。六年級學生鄭翔鴻分享，自己在學校養出無毒雞蛋，還學會做菜簡單調味，連阿嬤都讚美自己煮的料理營養又美味，也因此能維持健康體重。

吉慶國小各項動態社團，營造學生健康體位。(照片/新北市教育局提供)

在健康促進議題競賽部分，蘆洲國小榮獲全民健保永續經營創意影片特優，以校園特派小記者隨機採訪的方式，搭配網紅設計「聰明就醫六要素」的歌曲，學生皆能朗朗上口。6年級紀婷同學分享，拍片很不容易，但透過完整影片的宣傳，學弟妹們都能理解不浪費健保資源的意涵，寓教於樂讓她非常有成就感。此外三重高中將菸檳防制議題融入英文、歷史等各種學科課程，使學生潛移默化中成為具有菸檳防制核心素養的現代公民，因此榮獲校園菸檳危害防制教育推廣計畫績優成果特優，實至名歸。

教育局長張明文表示，新北市近5年國小裸視視力不良率從48.43%下降至46.67%，國小齲齒率更從38.58%下降至27.42%，顯見市府努力推動學生健康促進績效卓著。未來將持續帶動所有學生，奠定健康好基礎，儲備學習競爭力，打造活力新北市。