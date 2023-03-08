義守大學出品，與中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司攜手合作，改編上古神話故事「山海經」所拍攝的「逐鹿之戰－人間焠鍊“紫•天玄篇”」微電影，歷經一年多籌備、編劇、選角、拍攝與後製，終於完成這部古裝科幻鉅作。

「逐鹿之戰－人間焠鍊“紫•天玄篇”」微電影，以中華文化藝術薪傳獎得主魏滔創作的「山海經」為主軸，改編黃帝之師，九天玄女降世護國的故事，集結金馬、金曲、金鐘獎「三金」幕後團隊，與義大電影與電視學系的學生共同拍攝。先前因疫情無法出國取景情況下，義守大學團隊運用「元宇宙科技藝術設計中心」裡媲美好萊塢設備等級的影音創作技術，打造科幻古裝大作，同時更直接在校園內搭建合成棚，由演員吊鋼索完成穿梭樹林間的戲碼，拍攝團隊也前往阿里山取景，在影片中呈現出臺灣山林間獨有的美麗與壯閱。

義守大學電影與電視學系師生團隊前進阿里山取景，拍攝樹林穿梭打鬥精彩戲碼，同時也呈現臺灣獨特山林美景。(照片/義守大學提供)

義守大學軟硬體實力跨域出擊，片中使用的刀劍武器，由電視劇「茶金」美術指導賴勇坤與影視系歐怡君老師共同設計，校內數位多媒體設計學系製作3D圖，由機械與自動化工程學系用3D列印技術重現道具的仿真度。飾演女主角紫玄的混血美女韓笙笙就表示，與義大師生團隊合作，拍片現場就是一個有趣的教學環境，是非常特別的經驗。擔任導演同時也是電影與電視學系主任的張國甫說，在臺灣要拍出科幻古裝電影並不是容易的事，很感動義守大學的師生團隊做到了。

九天玄女降落義守大學，校園搭建合成棚，主角吊鋼索尬演技，「逐鹿之戰－人間焠鍊“紫•天玄篇”」微電影，拍出臺灣少見科幻古裝電影。(照片/義守大學提供)

擔任特效助理的影視系大二生劉烜緒說，做特效最難的就是把假的變得像真的一樣，很幸運能以學生身分體驗與執行未來職場的工作內容。攝影助理身兼獸人演員的影視系大四生黃泊維興奮的表示，從沒想過學校活動中心竟然可以搭綠幕、吊鋼索拍武打戲碼，同時有機會嘗試擔綱獸人臨演工作，這都是非常難得可貴的經驗，絕對是受用無窮。上古神話英雄故事躍身為電影中的素材，義守大學打造「東方漫威」傳奇，正在崛起中。