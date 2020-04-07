31歲的瑞典知名超模艾爾莎·霍斯克(Elsa Hosk)，近期受到新冠肺炎疫情影響工作幾乎停擺，只能在家乖乖防疫，但經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前曬出泳裝舊照過乾癮，火辣的穿搭也再次吸引網友注意。

隨著肺炎疫情在歐美等國持續延燒，不少大咖名星都宣布中鏢，也讓當地居民開始重視防疫，而因疫情被迫暫停工作的艾爾莎，只能透過IG與粉絲們分享近況。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 上午 9:39 張貼

她曬出過去在海灘時的泳裝辣照表示「想念陽光灑在臉上」，雖照片透過黑白色調處理，但「胸前兩點」依然清晰可見，讓網友們看到直呼「不露也性感」。