31歲的瑞典知名超模艾爾莎·霍斯克(Elsa Hosk)，近期受到新冠肺炎疫情影響工作幾乎停擺，只能在家乖乖防疫，但經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前曬出泳裝舊照過乾癮，火辣的穿搭也再次吸引網友注意。
隨著肺炎疫情在歐美等國持續延燒，不少大咖名星都宣布中鏢，也讓當地居民開始重視防疫，而因疫情被迫暫停工作的艾爾莎，只能透過IG與粉絲們分享近況。
她曬出過去在海灘時的泳裝辣照表示「想念陽光灑在臉上」，雖照片透過黑白色調處理，但「胸前兩點」依然清晰可見，讓網友們看到直呼「不露也性感」。
31歲的瑞典知名超模艾爾莎·霍斯克(Elsa Hosk)，近期受到新冠肺炎疫情影響工作幾乎停擺，只能在家乖乖防疫，但經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前曬出泳裝舊照過乾癮，火辣的穿搭也再次吸引網友注意。
隨著肺炎疫情在歐美等國持續延燒，不少大咖名星都宣布中鏢，也讓當地居民開始重視防疫，而因疫情被迫暫停工作的艾爾莎，只能透過IG與粉絲們分享近況。
她曬出過去在海灘時的泳裝辣照表示「想念陽光灑在臉上」，雖照片透過黑白色調處理，但「胸前兩點」依然清晰可見，讓網友們看到直呼「不露也性感」。
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