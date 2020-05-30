張雨綺一直給人性格直爽、身材性感的印象，在今年疫情期間在家休息曾經被粉絲發現居家影片的他小腹突出，他也大方曬出體重照「52.8公斤」，承認吃多了，憑本事減回去就好！

在 Instagram 查看這則貼文 张雨绮（@yuqi.z）分享的貼文 於 PDT 2016 年 5月 月 3 日 上午 12:23 張貼

170公分的張雨綺在平日工作時大約都維持在48公斤，在鏡頭上曲線好看但四肢又非常纖細，是許多女生夢寐以求的身材，如果想要控制體重，張雨綺分享自己的原則就是只吃菜、只吃肉、並且喝很多的油，這裡的油是指「椰子油」。除了吃的，當然也有忌口的部份，張雨綺減肥期間不吃澱粉、不吃糖，連水果都不吃，就怕有甜味的水果也會不小心讓攝取熱量太高。

在 Instagram 查看這則貼文 张雨绮（@yuqi.z）分享的貼文 於 PDT 2015 年 6月 月 17 日 上午 1:41 張貼

最讓人好奇的就是為何張雨綺減肥期間會喝「油」？因為油給人的印象就是熱量高、容易發胖，但其實椰子油是許多女星在減肥時唯一敢吃的油，小S曾分享自己在減肥時炒菜也會用椰子油。因為椰子油主成分是中鏈脂肪酸，腸道吸收後便轉換成能量，不太會造成脂肪堆積，所以讓減肥的人趨之若鶩。

在 Instagram 查看這則貼文 张雨绮（@yuqi.z）分享的貼文 於 PST 2016 年 2月 月 28 日 上午 2:07 張貼

但營養師建議，每天攝取油脂的標準量是3～6茶匙，就算是椰子油也不應該超過這個量，想靠椰子油減肥的人一天攝取量不能超過30ML，椰子油畢竟還是油，吃多了還是會因為攝取過多熱量而發胖，造成反效果。

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