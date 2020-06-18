色票霸主3INA上市至今，全球洗版爆賣、幾乎人手一隻「#114溫柔小姐姐色」再創美暈話題新作！全新推出眼影新品「光影PLAY特調眼彩盤」，主打如初戀清新、療癒調色漸層泡泡飲般的溫柔美色，九宮格的眼影盤讓眼妝有更多變化，眼影控即將又要陷入選色障礙！

全系列共四種特調美色，超實用零廢色九宮格，輕鬆混搭出百搭多變的撩心眼妝公式；一盤結合絲絨霧面、細緻珠光質地，加上特製研發「極顯綻色科技」，手殘人也能打造光影層次的深邃大眼，宛如黃金比例特調飲品般，一抹實現訂製級仙女眼眸、瞬間爆擊男心！

光影PLAY特調眼彩盤#Cherry鮮榨櫻桃泡泡，其中包含「#114溫柔小姐姐色」眼影版本，3INA鐵粉必收。（圖／邱映慈攝影）

光影PLAY特調眼彩盤另一款主打色#Sunset蜜糖夕橙泡泡，百搭的橘色系眼影輕鬆打造夏日甜美眼妝。（圖／邱映慈攝影）

全新光影PLAY特調眼彩盤，主打四種清新初戀特調氣泡飲色調、其中全球爆紅NO.1「溫柔小姐姐色」眼影盤「#Cherry鮮榨櫻桃泡泡」巨美紅玉茶玫瑰色調，宛如將乾燥玫瑰花瓣揉入眼影中、絕對榮登洗版大勢色；人間最美IG讚率NO.1落日夕陽色「#Sunset蜜糖夕橙泡泡」俏皮焦糖橘棕色，擦上瞬間果汁感激增、清爽降溫，不分場合超百搭，絕對是夏日清新氣泡果汁妝首選！「#Bloom櫻花雪酪泡泡」軟萌系雪融奶昔寶寶色，一抹無害感飆升，宛如初戀般讓人一眼難忘秒愛上；「#Nude可可歐蕾泡泡」知性冷淡風奶茶色，實用暖棕色調打造氣質眼眸，讓雙眼瞬間放大1.5倍，給你套上濾鏡般的混血深邃感。

寶寶色「#Bloom櫻花雪酪泡泡」是小清新眼妝專用盤，一抹打造初戀妝容。（圖／邱映慈攝影）

知性冷淡風奶茶色「#Nude可可歐蕾泡泡」，打造高冷氣質妝容，OL上班必備。（圖／邱映慈攝影）

3INA堅持天然純素、無動物實驗品牌精神，針對「光影PLAY特調眼彩盤」研發全新超狂持色配方，擁有地表最強飽和顯色、持妝服貼效果，超實用九宮格配色，無論隨意單擦或多色疊擦，都能打造發電廠等級斬男電眼，有如套上Foodie濾鏡般隨時擁有最美眼色！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 3INA光影PLAY特調眼彩盤*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/2

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