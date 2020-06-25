全球最年輕創業家凱莉詹娜(Kylie Jenner)，雖年僅22歲但已是多家公司的老闆娘，擁有上億身價，不僅如此以超誇張葫蘆身形聞名的她還是一個孩子的媽。近日她在IG上曬出她為時尚雜誌所拍的封面側拍，火辣的穿搭再度引起網友討論。
與姊姊金卡戴珊(Kim Kardashian)一樣被封為「話題女王的」凱莉，經常透過IG與粉絲互動並分享生活及火辣身材，而十分疼愛女兒的她日前也收到時尚雜誌《Vogue Czechoslovakia》的邀請與女兒一同以遠端視訊登上封面。
她自己也在IG上分享出工作側拍，只見她穿著寶藍色超短禮服展現女王霸氣風範，但當她一插腰露出場條長腿與三角洲黑影，立即吸引超過482萬人點讚，成功製造話題。
#歐美女星 #女星 #凱莉詹娜 #Kylie Jenner #辣媽 #雜誌封面 #Vogue Czechoslovakia #側拍 #三角洲 #長腿
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。