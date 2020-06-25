全球最年輕創業家凱莉詹娜(Kylie Jenner)，雖年僅22歲但已是多家公司的老闆娘，擁有上億身價，不僅如此以超誇張葫蘆身形聞名的她還是一個孩子的媽。近日她在IG上曬出她為時尚雜誌所拍的封面側拍，火辣的穿搭再度引起網友討論。

與姊姊金卡戴珊(Kim Kardashian)一樣被封為「話題女王的」凱莉，經常透過IG與粉絲互動並分享生活及火辣身材，而十分疼愛女兒的她日前也收到時尚雜誌《Vogue Czechoslovakia》的邀請與女兒一同以遠端視訊登上封面。

在 Instagram 查看這則貼文 Vogue Czechoslovakia（@vogueczechoslovakia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 下午 11:59 張貼

她自己也在IG上分享出工作側拍，只見她穿著寶藍色超短禮服展現女王霸氣風範，但當她一插腰露出場條長腿與三角洲黑影，立即吸引超過482萬人點讚，成功製造話題。