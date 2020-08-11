美國23歲「話題女王」凱莉詹娜(Kylie Jenner)，日前受邀為饒舌歌手Cardi B的新歌擔任MV女主角之一，在MV中前衛的「胸口挖空」設計，使她豐滿的上圍與好身材呼之欲出，讓人看得臉紅心跳。
曾與名媛姊姊們一同演出實境秀《與其卡戴珊姊妹同行》而爆紅的Kylie，靠著精緻的五官與葫蘆型的腰臀線條，在網路曬出辣照製造話題狂吸1.8億人次追蹤。自創品牌「Kylie Cosmetics」更為她創下驚人銷售，年僅20歲便擁有百億身價，成為最年輕的創業家。
穿搭風格一向前衛、大膽的她，近日為饒舌歌手Cardi B所推出的單曲《WAP》擔任彩蛋嘉賓，不僅在MV中穿上高衩馬甲戰鬥服，胸前還挖空秀出「大尺寸」的飽滿雙峰；Cardi B的穿搭也不惶多讓尺度逼近限制級，兩大天后的跨界合作引起網友們熱烈討論。
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