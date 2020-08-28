前香港女星許穎（Phoebe Hui）以34D美胸及姣好臉蛋走紅，過去曾與日本著名情色攝影師米原康正合作拍寫真，以大膽又性感風格晉升寫真女神，雖然目前已經淡出演藝圈當起美術老師，她依舊人氣不減，因此在IG界當起網紅，深受不少粉絲喜愛，目前已吸引將近5萬人追蹤。

許穎時不時就會在社群平台上展現好身材，她近期再度解放貼出運動辣照，只見她近距離拍攝自己換上淡紫色運動BRA的模樣，雖然臉沒入鏡，渾圓雙峰卻拍得超清晰，大洩雪乳及深長事業線，犯規視角相當引人遐想。

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對於天生麗質的好身材，許穎也大方公開自己維持身材的秘密，她表示，從小到大在家裡飲食方面都很清淡，沒有任何調味料的，她更公開自己的體重大概130多磅（約59公斤），但從小在發育的時候就做很多運動，因此建立不少肌肉基礎。

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而生活習慣方面，許穎說：「起來一杯清水之後，我想通常先會吃生果，然後次序便會吃菜，吃肉，最後吃飯或者吃麵。」由此可見吃飯的順序會影響吸收和新陳代謝，如果想瘦的健康均衡，可以參考她的吃法唷！