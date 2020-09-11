台灣女性的肌膚保養意識已臻成熟，幾乎每個20幾歲的女孩都開始會進行基礎的臉部肌膚保養；然而與臉皮共用一張肌膚的頭皮，卻因為「平常看不見」而被疏忽了！

頭皮保養最常被大家忽略，往往要當某天突然發現排水孔的掉髮量超大一撮、突然瞥見髮際胎毛瀏海好像更稀疏、或是在翻舊照片的時候才發現髮量似乎不如過去豐盈……。資生堂專業美髮提醒「頭皮保養」絕對是每位在乎髮量、髮質的人必要的保養程序。

資生堂專業美髮研究指出「頭皮最深層」的活性，是影響毛髮生長期間的關鍵，SUBLIMIC芯之麗活耀未來系列「髮肌源活耀科技」配方育髮能量深入作用至頭皮肌底「脂肪層」，維持其健康、厚實，釋放源源不絕的生長訊號刺激毛乳頭、有效極大化拉長秀髮的成長期，當每一次的生長周期都能夠充分展現、不再提前終止，也代表著人的一生中能夠擁有豐厚美麗秀髮的有效期間被延長，頭髮看起來更豐盈健康。

「活耀未來無限肌能精粹」是結合資生堂集團百年護膚根基與尖端育髮科技研發中心的高機能髮肌美容精粹。除了擁有高濃度的獨家育髮成份腺苷、柱芒柄花萃取、與促進烏黑秀髮的靈芝萃取；更挹注了領先業界的「髮肌源活耀科技」配方，育髮能量深入作用至頭皮肌底「脂肪層」，維持其健康厚實、釋放源源不絕的生長訊號刺激毛乳頭。因此除了能有效促進毛髮健康成長，最重要的是能延長毛髮的成長期，使秀髮長效厚實、強韌、豐盈。

活耀未來無限肌能精粹中含「髮肌源活耀技術」喚活髮肌源能量，啟動養髮關鍵，打造強韌健康的育髮環境。（圖／品牌提供）

「活耀未來豐耀晶霧」可以視為保養型澎澎水，一噴即刻豐盈，添加資生堂專業美髮關鍵育髮成份「腺苷」，在接觸到髮絲時會形成一層薄膜，能夠提供細軟脆弱的髮絲保護與支撐力；搭配超細緻水霧噴頭，噴灑於髮根處能提供極佳的支撐力、卻完全不黏膩負擔，因此對髮體質細軟、脆弱的朋友們來說簡直是最棒的解決方案，不僅一噴瞬即豐盈；長期持續使用，讓腺苷成份持續養護髮肌，讓髮體質細軟脆弱的朋友們越噴擁有越強健豐盈的秀髮！

「活耀未來豐耀晶霧」是保養型澎澎水，即刻賦予髮根彈力與豐盈感，長期使用能強韌髮肌。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看SUBLIMIC芯之麗推出髮肌保養必備的2大新品！

★獎品內容 ｜ 資生堂SUBLIMIC芯之麗小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/24

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。