來自南非的31歲超級模特兒坎蒂絲·史汪尼普（Candice Swanepoel），近日為了幫攝影師好友慶祝生日，特別在IG上曬出好友作品，「全身沒穿」的她大方秀出極致曲線，完全看不出已是2個孩子的媽。

外號「糖糖」的坎蒂絲·史汪尼普普出道時便以姣好臉蛋及177cm高挑身材在伸展台上迅速竄紅，她雖不像其他模特兒般擁有豐滿的上圍，但完美的身材比例，依然使她在2009年成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密」天使成員之一，還被網友封為「時尚腰精」，在網路上吸引千萬人追蹤。

目前已生下兩個孩子的她，身材依舊纖細火辣，絲毫看不出任何「媽」的味道，不久前她帶著兩個寶貝登上時尚雜誌「Harper's Bazaar España」的封面時，不僅大方上空，修長的美腿更是讓人忍不住多看幾眼。

在 Instagram 查看這則貼文 @angelcandices 分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 18 日 下午 12:49 張貼

這幾日，恰逢攝影師好友Russell James. CAA.的生日，糖糖也立刻曬出好友作品並獻上祝福，只建照片中的她站在樹叢裡一絲不掛僅用姿勢巧妙遮住重要部位，宛如藝術品的極致曲線一覽無遺，立即吸引超過7.9萬人按讚。