南韓知名女星IU(李知恩)，9月18號迎來出道12週年紀念，她為了回饋粉絲的支持不僅再度捐出善款，還在當晚9點18分舉行線上演唱會吸引上萬粉絲們觀看。這幾日網路上也陸續公開她當時所穿的多套造型及華服，讓粉絲們忍不住直呼「滿月社長回來了」。

IU擁有甜美外表與清新氣質，加上溫暖又高亢的嗓音，讓她自15歲出道後一連推出《Growing Up》、《Last Fantasy》、《Palette》、《Love poem》等多張暢銷單曲，成為最暢銷的SOLO歌手之一；加上事業版圖橫跨主持、戲劇，讓她人氣始終屹立不搖，去年更以韓劇《德魯納酒店》中的「滿月社長」一角再度圈入大票粉絲，魅力橫掃全亞洲。

而9月18日迎來出道12年的她，一早便在推特上曬出多張美照吸引粉絲的目光，其中一件粉色造型上衣胸口還挖空，加上精緻的五官及妝容特別吸睛；晚上直播的演唱會上她更換上多套華服及造型，包括黑白格紋的公主風造型、雪紡紗長袖小洋裝及膚色透視長裙等，秀出白皙的美腿，甚至還有穿著短版上衣配上牛仔褲的造型露出纖腰，時而甜美時而性感讓網友忍不住大讚「沒有一套造型難得了她」、「根本就是美月社長的演唱會」。

在 Instagram 查看這則貼文 징짱이체고시다（@4youngguy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 上午 9:53 張貼

另外，寵粉的IU為了展現誠意除了換上多套美麗的華服並奮力唱到沙啞外，當天她還以粉絲俱樂部的名義向聽障兒童及未婚婦女慈善機構各捐出5000萬韓元(大約台幣123萬)，再次暖哭粉絲的心。

在 Instagram 查看這則貼文 징짱이체고시다（@4youngguy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 上午 10:00 張貼