本土劇女星曾莞婷以姣好臉蛋與精湛演技走紅，外型火辣的她私下其實超親民，反差萌讓她圈粉無數，7年前她在人氣八點檔《世間情》中飾演「惡女」郭佳佳打開知名度，人氣瞬間攀上高峰，並受封「台劇女神」、「戲劇女神」地位。

曾莞婷時不時就會透過社群平台分享生活點滴，就連工作花絮也不例外，透過積極跟粉絲們互動維繫感情，近日，她曬出一組大片，只見她身穿一套英國高級服飾品牌 Stella McCartney 黑洋裝配上 Bvlgari 珠寶，腳踩 Giuseppe Zanotti 高跟鞋閃亮登場，除了胸前火辣在事業線上挖洞，裙擺的長度更落在膝上，同時秀出修長美腿。

在 Instagram 查看這則貼文 曾莞婷✨🌟🌈（@vicky_7155）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 上午 5:15 張貼

縱使在鏡頭下近距離觀察，曾莞婷的皮膚依舊光滑細緻，身材也維持得纖瘦勻稱，絲毫看不出已經38歲，強大的凍齡保養術令人相當稱羨。養眼畫面讓大批粉絲們看了紛紛回應：「女神又再次發散強大的氣場」、「這小妞也太正了吧」、「好漂亮又有氣質的莞婷」、「好像女總裁」等。

在 Instagram 查看這則貼文 曾莞婷✨🌟🌈（@vicky_7155）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 上午 5:38 張貼

曾莞婷除了曬出高質感美照，更暖心寫下感言：「答應你們的照片來了，今天是我的攝影師生日，這次又幫我拍的美出新高度。」最後她也不忘傳遞正能量發言，「願身邊的朋友都健康平安」，替不平靜的2020年注入一股暖流。