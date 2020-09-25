28歲的美國流行樂小天后賽琳娜(Selena Gomez)，上個月跨界與南韓大勢女團BLACKPINK合作推出新單曲〈ICE CREAM〉後人氣再度暴漲。近日她在IG上突然曬出泳裝辣照大秀前凸後翹好身材，另外她還自曝隱藏在內心許久的小祕密，吸引超過1024萬人按讚。

由童星出身的賽琳娜，擁有亮麗外表、清新氣質，自演出迪士尼頻道電視劇《孟漢娜》、《少年魔法師》的女主角後便一炮而紅，隨後演出多部電視劇及電影，並開始找人合作推出歌曲朝向創作歌手出發。2013年推出首張個人專輯「Stars Dance」後她便正式以SOLO歌手身分活躍歌壇，陸續推出《Who Says》、《Lose You to Love Me》等暢銷單曲成為全球知名女歌手。近日再與韓國女團BLACKPINK合作全新單曲〈ICE CREAM〉，聲勢再度攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 Selena Gomez（@selenagomez）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 下午 9:00 張貼

不過，穿搭風格一向敢穿敢露的她，近日卻在IG上自爆三年前因接受過腎臟移植手術而在大腿上留下10cm的疤痕，因此讓她在穿衣服時總是想掩蓋掉它，但隨著歷練增加她也逐漸恢復自信，如今也能接受品牌LA’MARIETTE的邀請拍攝性感的泳裝寫真，大秀下半身迷人曲線。

網友看了紛紛大讚「其實不講我真的沒看出來」、「身材太好了」、「我的女神，愛死妳了」、「又美又辣」。