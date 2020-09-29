南韓53歲氣質女星金成鈴(김성령)，因在多部韓劇中演出「辣媽」的角色而知名度大開，其中最有名的就是在《繼承者們》中飾演「李敏鎬媽媽」一角，讓她再次爆紅。近日，她受邀登上時尚雜誌封面，大展前凸後翹好身材，絲毫看不出歲月的痕跡。

金成鈴1988年獲選「韓國小姐」選美冠軍後便踏入演藝圈，陸續在《原來是美男》、《暴風的戀人》、《慾望女王》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》等夯劇中演出，因與李敏鎬、朴信惠多次合作，加上凍齡外表與火辣的身材，讓她有了「最辣美魔女」、「李敏鎬辣媽」等稱號。

在 Instagram 查看這則貼文 sungryoung kim（@sungryoung_kim）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 上午 4:16 張貼

近日，金成鈴受時尚雜誌《BAZAAR》邀請拍攝一系列封面照，在釋出的照片中她穿著超深V領蓬袖洋裝，大方秀出東西半球，配上俐落短髮與妝容，看起來性感又帥氣，令粉絲們十分驚艷。

在 Instagram 查看這則貼文 [y_one entㅣ와이원엔터테인먼트]（@y_one_entertainment）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 下午 6:46 張貼

過去，她也曾上節目分享保養祕訣，除了早睡早起外，她也盡量避免食用冷飲、澱粉類食物，也絕不吃消夜，另外還會用摩洛哥油按摩皮膚增加皮膚的飽水度，加上規律的運動讓她即使生過2個小孩身材依舊纖細。