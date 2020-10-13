40歲台灣女星吳怡霈以甜美外型從體育主播成轉型藝人，不僅成為高人氣主持人，更陸續接下不少戲劇演出機會，近期除了登上國防部軍事節目《能戰！全民新視界》，更挑戰改編自同名電視劇的故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》，在劇中飾演人權律師王赦的妻子丁美媚，一舉一動都是話題。

吳怡霈除了漂亮臉蛋，就連身材都火辣到令人不容忽視，個性大方的她時不時就會發出性感照圈粉，近日，只見她綁著氣質滿分低馬尾，穿上平口黑洋裝大秀鎖骨線及直角肩，她優雅的坐在深色長沙發上，下半身一雙白皙美腿超搶眼，幾乎占掉三分之二的畫面，讓人看了紛紛驚呼「不愧是長腿女神」。

在 Instagram 查看這則貼文 吳怡霈 Patty（@wuipei29）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 7:20 張貼

除了分享美照，吳怡霈更在貼文中寫下：「想一秒變成另一個人，其實很簡單，一件洋裝，一個髮圈，一條絲巾，或是撕掉你的假面具。」雖然只有短短幾句發文，卻十分耐人尋味。

在 Instagram 查看這則貼文 吳怡霈 Patty（@wuipei29）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 下午 8:18 張貼

吳怡霈的姣好身材讓網友們看了不禁狂讚：「漂亮妹妹」、「散發出一種知性的美 千奇百怪的水瓶座」、「小禮服超漂亮」、「這就是女神霈！」等。