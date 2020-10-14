日本流行樂天后濱崎步，已42歲的她今年初才宣布生下1子閃電當媽，沒想到不到一年再度宣布懷上第二胎，但「精主身分」始終成謎引起外界諸多猜測。近日，她在個人社群平台上也公開了「二胎真實身材」，高超的穿搭技巧讓人很難想像她即將成為二寶媽。

在公開的照片中，濱崎步戴著口罩並穿著一件黑色的寬鬆長裙，配上黑色報童帽、跟靴與精品側包，雖已身懷六甲小腹微微隆起，但身材依然沒有太大的變化，儼然是位時尚辣媽，照片一PO出立即吸引超過7萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 ayumi hamasaki（@a.you）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 7 日 上午 3:57 張貼

無論是第一胎還是第二胎，濱崎步除了十分保護小孩隱私外，小孩生父的身分也始終守口如瓶只表示兩個小孩的爸爸是同一人並希望組成大家庭，還強調「為了小孩好，請大家安靜的守護與保護我們」，讓這位「精主身分」眾說紛紜。

不過，據知情人士透露，濱崎步不願透露身分是因為兩人不僅相差20歲，曾有過2段婚姻的濱崎步也不打算與他結婚，讓外界瘋傳對象應該是之前曾被拍到與濱崎步同進同出的舞者荒木駿平。