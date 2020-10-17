34歲大陸女星江疏影靠著趙薇電影《致我們終將逝去的青春》被關注，近期則因與童瑤、毛曉彤主演超夯電視劇《三十而已》再度走紅，靠著「王漫妮」一角成為當代話題女神，一舉一動都能瞬間登上熱搜。

近期，江疏影以一身溫柔甜美的紫色閃鑽抹胸紗裙造型出席公開活動，禮服上有著浪漫的紫色閃鑽，搭配平口抹胸設計，散發滿滿小女人風格，仔細一看，白皙的天鵝頸及鎖骨超搶眼，氣質打扮獲得廣大好評。

女星江疏影以一身溫柔甜美的紫色閃鑽抹胸紗裙造型出席活動。（圖／摘自微博@江疏影）

身高168cm的江疏影擁有勻稱身材，尤其她在舞台上一轉身，立刻秀出超絕水蛇腰，姣好的曲線一覽無遺，其中黑色的蝴蝶結腰帶更是襯托出纖腰的一大亮點，和粉嫩的紫色底布料撞色形成對比，相當好看。

女星江疏影以一身溫柔甜美的紫色閃鑽抹胸紗裙造型出席活動。（圖／摘自微博@江疏影）

為了讓一身造型更具巧思，江疏影搭配上同色系髮飾，整體造型仙氣飄飄，令眾人看了全心動，紛紛留言大讚：「回眸一笑好美！」、「被江江驚艷的一天」、「 真的是仙女本仙了好愛」、「是紫色小仙女呀」、「蝴蝶結頭紗簡直小仙女」等。