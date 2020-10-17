馬來西亞正妹周甄娜（Jenna）因身材惹火、作風大膽走紅，超巨上圍和158公分的身高意外形成反差，因此被譽為「真人版娜美」，目前在直播及IG界已吸引超過200多萬人關注。近日馬來西亞肺炎確診數再度直線飆升，周甄娜特別發出辣照呼籲防疫，再度創造話題。
為了抑制新冠肺炎疫情的散播，大馬國安會（MKN）宣布雪蘭莪、吉隆坡和布城將從即日起(10/14)至10/27落實有條件行管令（PKPB / CMCO），對此周甄娜也發揮自身強大的影響力，戴上口罩並穿出一身包緊緊的勁裝呼籲防疫。
照片中，周甄娜身穿一套黑色薄紗拼接上衣搭配短裙，胸前的有著超惹火半透視布料設計，絲毫藏不住她傲人的豪乳，更隱約可見白皙的皮膚，連纖瘦的螞蟻腰都十分驚人，另一套穿搭則是以挖洞長褲做為亮點，下半身僅用3條線遮翹臀，好身材一曝光就好評不斷。
周甄娜更在貼文中溫馨寫下：「第一天......大家乖乖在家，好好照顧自己身體唷！」親民語氣令粉絲們全融化，紛紛激動留言：「小jenna醬你也是哦。你也照顧好身體」、「春風吻上我的臉」、「娜娜笑起來醬甜」等。
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