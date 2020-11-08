由女團少女時代出身的南韓知名女星潤娥，以甜美臉蛋與清新氣質吸引大眾的喜愛，近幾年演藝事業快速發展，陸續接下多部電視劇、電影，主持及代言也從不間斷。但即使如此，她依然會透過個人社群平台與粉絲們分享私下的生活，近日，她便曬出之前去紐約時的照片，「入境隨俗」的穿搭風格也贏來網友一片讚賞。

私地下穿搭風格十分簡約有型的潤娥，大部分都以寬鬆的造型上衣搭配牛仔褲或寬褲以方便活動，前往美國紐約旅遊時也不意外，同樣以休閒的穿搭方式現身。

在 Instagram 查看這則貼文 @yoona__lim 分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 上午 12:07 張貼

不過，潤娥還是會透過不少穿搭小技巧來做變化，照片中她穿著白色高領內搭，搭配藍色格紋不對稱襯衫與黑色貼身長褲及運動鞋，配上ㄧ頂可愛的報童帽及低盤髮，看起來隨性又不失帥氣，寬大的報童帽還讓原本就只有巴掌大的臉蛋襯托得更加小巧精緻。

照片一出便吸引超過50萬人按讚並留言「姊姊隨便穿都好看」、「好舒服的私服穿搭」、「我老婆總是這麼漂亮」、「臉真的好小」。

在 Instagram 查看這則貼文 @yoona__lim 分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 7 日 上午 6:09 張貼

近日，潤娥所主演的韓劇《HUSH》也即將12月上檔，在劇中飾演女記者的潤娥，將與影帝大前輩黃晸玟一同詮釋上半族在工作職場上所遇到的各種黑暗與挑戰，令粉絲們相當期待。