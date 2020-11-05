每年都會推出年曆寫真的南韓天團少女時代，近日在網路上公開2021年的年曆預告短片，而太妍、珊妮、孝淵、俞利及潤娥5人所穿的黑色洋裝性感迷人，讓粉絲們忍不住暴動。
少女時代自2014年經歷成員Jessica被公司退團後，2017年Tiffany、秀英及徐玄的合約也陸續到期宣布不再續約，使少女時代由原本的9人團體變成只剩太妍、潤娥、孝淵、俞利及珊妮5人，但她們目前雖忙於各自的單飛行程，每年依然推出專屬年曆寫真「2021 SEASON’S GREETINGS Oh!GG」。
在公開的預告影片中，由太妍開啟序幕，她穿著黑色平口貼身洋裝看起來優雅又美麗，俞利及珊妮則是穿著V領細肩帶洋裝散發迷人魅力；孝淵所穿得繞頸洋裝，胸口透視的設計同樣吸睛，最後一個上場的潤娥，以深V貝殼領口的黑色洋裝搭配浪漫捲髮，微微透出性感事業線再展女神氣息。
粉絲們看到後紛紛留言「美慘了，快點推出吧」、「姊姊們都好美」、「荷包君已準備好了」、「太妍不要這麼致命」、「潤娥大發」。
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