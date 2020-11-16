來自南韓的34歲知名女星朴敏英，擁有甜美長相、清新氣質，2018年以電視劇《金秘書為何那樣》的金微笑一角而紅遍全亞洲，使她代言廣告不間斷。近日，她在個人社群平台上公開先前所拍攝的品牌形象照，火辣的造型再度引起討論。

不久前，朴敏英曾在IG上曬出工作側拍照，大方秀出S級的好身材，並在貼文中提到「終於可以好好吃飯了」引發網友熱烈討論。事隔1個月，她再度曬出形象照，原本只是想調侃自己「腳背很柔軟」，沒想到網友還是將注意力集中在造型上。

只見她先是穿著黑色U領短版運動上衣搭配黑色瑜珈褲及運動鞋，側坐在地上隱約露出結實的川字腹肌，下ㄧ張則是以伏地挺身之姿在瑜珈墊上秀出翹臀曲線，令粉絲們看了臉紅心跳，吸引超過69萬人按讚並紛紛留言「姊姊身材太好了」、「我的女神太美了」。

而近期也當起YouTuber的朴敏英，先前受訪時曾透露自己十分喜愛跳舞，因此只要有空就會盡量安排時間運動及練舞，平常也會透過走路代替坐車來增加運動量或是將雙手貼著牆壁讓雙腳與肩同寬踮起雙腳拉長小腿線條，來維持完美曲線。