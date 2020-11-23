UNIQLO全台感謝祭開跑啦！從11/27（五）於全台10家指定店舖同步上市全新，這是 UNIQLO 第4度與芬蘭時尚品牌 Marimekko 合作，精選由 Maija Isola與Annika Rimala創作的暹羅愛心、罌粟花等9款高人氣印花，結合明星機能保暖單品如便攜的特級極輕羽絨外套，HEATTECH發熱衣，打造全家人室內室外都能穿的時尚冬裝。

節日限定的聯名系列以Marimekko大膽印花與繽紛色彩，創作出一系列涵蓋女裝、童裝、嬰幼兒裝與配件，網路商店單筆消費滿NT$2,500且含一件Marimekko新品，更獨家贈限量綠洲印花托特包。

節日限定的聯名系列以Marimekko大膽印花與繽紛色彩，創作出一系列涵蓋女裝、童裝、嬰幼兒裝與配件。（圖／品牌提供）

本季女裝以高品質面料搭配摩登剪裁，打造室內室外都好穿的北歐風格單品。「法蘭絨洋裝」使用法蘭絨營造慵懶時尚；「美麗諾混紡A字洋裝」則以高級美麗諾混紡材質，搭配幾何印花營造藝術感。

節日限定的聯名系列以Marimekko大膽印花與繽紛色彩，創作出一系列涵蓋女裝、童裝、嬰幼兒裝與配件。（圖／品牌提供）

本次還有明星機能單品如「特級極輕羽絨繭型大衣」與「特級極輕羽絨繭型連帽外套」可收納便攜設計與改良衣領方便又好看；「高領T恤」與「HEATTTECH內搭褲」讓發熱衣輕鬆外穿，更能成套穿搭營造視覺豐富度。