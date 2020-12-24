繼上次康是美 X SOU・SOU的日雜辦公文具聯名系列引起熱烈迴響後，這次康是美再度攜手SOU・SOU，推出第二波「康是美 X SOU．SOU生活，這樣很好啊」系列的加購商品啦！

此次有13款加購商品，商品涵蓋居家生活、廚房小物，使用經典的「十數」、「落落大方彩色」、「日向取暖」、「糺之森」、「布芝空薔薇」等花色，連續三周登場，單筆消費滿388元即可加購，單筆發票上限至多6個，金卡會員或購買面膜商品，再享加購價9折。除全台400家康是美門市外，康是美eShop也同步展開，喜愛日系風格的粉絲絕對要收集！

冬天保溫瓶在手，幸福感就有，一次推出兩種圖案，滿足不同風格的你。（邱映慈攝）

這次的加購活動還有一個超佛心的服務，就是不用膽顫心驚的收好集點卡！以往參加其他活動都要拿集點卡，還有貼紙點數，如果不小心弄丟的話，辛辛苦苦的集點都不見了，康是美聽到大家的心聲，單筆消費滿388元即可加購，不用等集點，讓美好生活無需等待！

簡約風收納盒，附蓋子可防塵；超能裝萬用收納包，大容量適合彩妝控當做化妝包使用！（邱映慈攝）

康是美今年底再度攜手京都文創品牌「SOU‧SOU」，化身成商品設計元素，推出以「康是美 X SOU．SOU生活，這樣很好啊」為主題發展出13款風格生活的限量商品，設計出多款兼具實用性的商品，設計上活潑運用SOU・SOU的花色，更成為體驗日常美好生活的商品選項，讓暫時不適合出國的現在，來到康是美一秒置身日本京都。除了全店消費滿額加購活動外，1月10日起，凡購買白蘭氏養蔘飲68入，即搭贈「SOU‧SOU」浪漫粉紫花色行李箱；而購買白蘭氏葉黃素飲48入，隨貨贈送「SOU‧SOU」無線充電盤，喜愛日系風格的粉絲絕對要收集。

「康是美 X SOU．SOU生活，這樣很好啊」加購活動，推出13款風格生活的限量商品。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看康是美再度攜手SOU・SOU，推出第二波「康是美 X SOU．SOU生活，這樣很好啊」系列的加購商品！

★獎品內容 ｜ 「SOU‧SOU」限量提袋*1

★公佈時間 ｜ 2020/12/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。