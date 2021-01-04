南韓知名女星韓藝瑟擁有精緻五官與火辣曲線，即使已39歲外貌卻絲毫看不出年紀，因此有「童顏芭比」、「芭比女神」等封號。近日她為代言的飾品品牌「DIDIER DUBOT」所拍攝的形象照，並以全新短髮造型現身，引起粉絲熱烈討論。

韓藝瑟出道多年，始終都以一頭長髮展現在觀眾面前，沒想到在近日公開的形象照中，韓藝瑟竟剪掉多年秀髮，以俏麗「小男孩造型短髮」現身，搭配水藍色針織小外套及深V細肩帶上衣，大方展現白皙雪肌與性感深溝，展現慵懶女人味。

韓藝瑟多日前也曾在個人IG上釋出該品牌的代言廣告，當時的她依然還是長髮，並在其中變換多套造型，散發女神魅力，因此不少粉絲看到她的新造型也感到相當驚艷，紛紛留言「姊姊這是假髮還是真髮？」、「短髮也好帥」、「姊姊怎樣都好好看」。

韓藝瑟出道時便憑著高䠷身材與出色外貌在選美比賽「Super Model」中脫穎而出，進入演藝圈後陸續在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇演出，自然又精湛的演技獲得觀眾青睞，加上親切不做作的美式作派，以及前衛大膽的穿搭風格，讓她經營IG及YouTube頻道後迅速在網路竄紅，IG吸引超過208萬名粉絲追蹤。