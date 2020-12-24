高雄市議員黃捷罷免案已成立並定明年2月6日（星期六）投票。與黃同樣從時代力量退黨且交情甚篤的無黨籍立委林昶佐，昨日（23）在立法院舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，現場聚集多位民代，紛紛痛批黃與年輕世代遭罷捷人士霸凌。罷捷總部則回嗆「為什麼罷韓就是展現民主，罷捷就是霸凌」，引發網友高度迴響。

林昶佐昨日在立法院舉辦記者會力挺黃捷，民進黨立委賴品妤與洪申翰、民進黨基隆市議員張之豪、無黨籍台北市議員林穎孟與林亮君、無黨籍苗栗縣議員曾玟學共同出席。現場民代紛紛發言，主軸不脫痛批罷捷人士以年齡、資歷、翻白眼貶低黃捷，認為這是對年輕世代的霸凌與歧視。

對此，臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日發文，質疑黃捷：「為什麼妳在罷韓，就叫做展現民主，然後妳被罷免，就叫做被霸凌？」文章一出，不少網友大表認同，紛紛留言：「因為她只會講幹話」、「都是一些不適任又挺萊豬該被罷的護著她，果真是一丘之貉！」「請她回答！這不是霸凌，什麼才是霸凌！」、「要團結一心罷掉她！不然笑我們掉漆！」

此外，「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」也痛批黃捷一再宣傳自我政績，事實上只會蹭網路聲量、蹭香港、蹭綠色來行銷自己，根本沒有資格自稱「優秀議員」；並表示，若黃不同意這個說法，就舉出這二年到底為鳳山爭取了幾條馬路重鋪、幾個路燈、幾個建設，來讓社會公評適任與否。

(中時新聞網)