南韓超狂辣媽網紅ohttomom(오또맘)，以甜美的笑容與凹凸有致的魔鬼身材，在網路上吸引超過84萬人追蹤。近日她在個人社群平台上曬出一系列穿搭照及抖音短片，秀出超狂好身材，吸引網友熱烈討論。

Ohttomom除了擁有亮麗外表，170cm的高䠷身材也同樣吸睛，加上她經常在IG上分享產後瘦身資訊以及穿搭「福利照」、抖音短片，大秀前凸後翹的身材曲線，讓她始終看不出是ㄧ個孩子的媽，人氣在網路上快速飆升。

Ohttomom多年來靠著運動維持好身材，所穿的服裝也受到網友注意。近日她便在個人IG上大方分享一套豹紋瑜珈服吸引目光，中空又透視的材質與設計，使她性感纖腰與火辣的翹臀曲線一覽無遺，為了防止走光她也不忘搭配自家推出的內搭黑色小褲，尺度爆表令粉絲看得直噴鼻血。

Ohttomom隨後又曬出抖音短片，在其中由原本的杏色短褲造型瞬間轉換成白色平口上衣搭配性感小丁，再次展現曼妙曲線，令網友忍不住直呼「辣到受不了」、「這身材太絕了」。