南韓知名女星IU(李知恩)，近日可說是人氣大爆發，除了在《金唱片獎》頒獎典禮上一連拿下多個大獎，13日所舉辦的《Gaon Chart Music Awards》頒獎典禮上，IU也再次榮獲三個獎項，並於社群平台上曬出幕後造型側拍感謝粉絲，隱約露出美腿，引起網友熱烈討論。

IU出道多年不僅會唱、會跳、還會演，全方位的發展使她人氣始終居高不下獲獎無數。IU在本月9日所舉辦的《第35屆金唱片獎》（2021 Golden Disc Awards）頒獎典禮上，先是拿下《金唱片音源大賞》及《金唱片 Best Digital Song 本賞》2大獎項，緊接著於昨日(13日)的《Gaon Chart》頒獎典禮上，再拿下《年度作詞家獎》、《年度長存音源獎》及《數位年度歌手獎》等3大獎項，再度成為人氣三冠王。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

IU接受採訪時，以氣質公主盤髮造型及精緻的妝容搭配一抹紅唇現身，而半身的採訪鏡頭已讓粉絲們陷入瘋狂，沒想到IU隨後也在個人IG上再度PO出尚未公開的整體造型側拍照感謝粉絲的支持。只見她穿著一件藍色的細肩帶禮服盡顯女人味，隱藏在最後的全身照才發現裙擺前短後長的不對稱設計使她白皙美腿一覽無遺，令粉絲們忍不住大讚「IU根本就是仙女」、「我的女神總是這麼美」、「恭喜漂亮姊姊得獎」。

另外，IU也在近日宣布即將推出第5張正規專輯回歸舞台，韓媒報導中更表示IU新專輯的首發單曲將突破以往，改以從未嘗試的新風格登場，令粉絲們相當期待。