南韓30歲知名演員兼歌手秀英，去年12月16號推出新電視劇《Run On》後，人氣再度飆漲，日前她也在社群平台上曬出多張劇中的造型側拍，意外秀出修長美腿，再度引發話題。

去年因新冠疫情，南韓電視圈不少拍攝行程皆受影響，秀英的拍攝團隊則在接受新冠肺炎核酸檢驗後繼續趕拍。而經常透過個人IG與粉絲分享生活及工作的秀英，也不忘曬出多劇中造型來吸引目光。只見她穿著一件設計師品牌「Moon Choi」所推出的粉色絲質洋裝，裙擺高衩的設計使風一吹美腿曲線盡現，她在貼文中還俏皮的寫下「腳背被蚊子咬一口」，網友看到後紛紛留言「被咬還這麼辣」、「羨慕那隻蚊子」、「姊姊的腿真美」。

另外，秀英不久前也曾曬出粉絲為她應援的餐車照，並在其中穿著一整套白西裝現身，寬版的西裝剪裁使秀英看起來更加纖細，帥氣又俐落的整體造型也獲得大批網友讚賞，吸引超過22.7萬人按讚。

秀英在女團少女時代時期便以亮麗的外表與170cm的高䠷身材受到矚目，天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商指定合作的女星之一。2017年離開少女時代後，秀英也將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續演出電視劇《擺飯桌的男人》、《如實陳述》及電影《霹靂嬌鋒》，演技備受肯定。