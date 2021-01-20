33歲大陸女星趙麗穎擁有甜美臉蛋及165cm好身材，出道多年依舊以高顏值狂圈粉，先前她靠著與男星王一博合作的古裝劇《有翡》人氣持續飆升，同時忙著拍《誰是兇手》，穩坐演藝圈一線女星地位。她近期出席「抖音星動之夜」活動，獲得年度最受歡迎演員與星動女神獎項，新劇《幸福到萬家》更獲得年度最受期待電視劇。

趙麗穎近期選穿一套粉色花瓣紗裙出席公開活動，首先是Ralph & Russo 2019春夏高級定制禮服裙禮服，搭配上Georges Hobeika 2020秋冬高級定制外套，腳踩Rene Caovilla高跟鞋，以粉嫩色系展現她靈動又優雅的氣質，抹胸設計讓白皙的酥胸及鎖骨若隱若現，整體造型少女感十足。

趙麗穎近期選穿一套粉色花瓣紗裙出席公開活動，整體造型少女感十足。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

趙麗穎近期出席「抖音星動之夜」活動，獲得年度最受歡迎演員與星動女神獎項，新劇《幸福到萬家》更獲得年度最受期待電視劇。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

趙麗穎另一套藍色復古長裙則是來自Christian Dior 2021春夏系列新裝，簡約風格看起來格外成熟，搭配上Dior à Versailles, côté Jardins系列​珠寶，狂噴氣質女人味。她一連2套造型一曝光就廣受好評，再次展現產後火速恢復的姣好體態，讓粉絲們看了驚艷不已，紛紛回應：「雙面穎寶不同魅力啊」、「小趙笑容好甜」 、「趙麗穎絕美」、「霸道女總裁」、「鎖骨是真實的嗎」等。

趙麗穎另一套藍色復古長裙則是來自Christian Dior 2021春夏系列新裝，簡約風格看起來格外成熟。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

趙麗穎過去在古裝劇《新還珠格格》中飾演「晴兒」後引發關注，後續則靠《花千骨》、《杉杉來了》、《陸貞傳奇》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等劇晉升「收視女王」，先前更在騰訊視頻星光大賞中獲得「2020年度影響力藝人」榮譽，演技實力備受各界肯定。