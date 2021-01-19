南韓32歲女星宥斌(유빈)，本月13日推出全新單曲《PERFUME》性感回歸。她也不忘在個人社群平台上發出多張MV造型側拍，火辣的低胸洋裝盡顯凹凸有致的好身材。

宥斌過去曾是女子團體「Wonder Girls」的其中一員，憑著甜美的外表與獨特的嗓音受大批粉絲的喜愛， 2017年Wonder Girls解散後她便以SOLO歌手的身份陸續發行《都市女子》、《#TUSM》等專輯，但由於人氣逐漸下滑使她2020年與JYP娛樂合約期滿後，便離開老東家創立企劃公司「real recognize real」，晉升為娛樂公司CEO與歌手，並於同年5月發行數位單曲《ME TIM》回歸舞台才成功掀起話題。

本月13日宥斌睽違半年再度發行單曲《PERFUME》，她為了幫單曲宣傳近日在個人IG上曬出一系列造型側拍，只見她穿著黑色細肩帶低胸上衣，彎腰時大膽露出飽滿上圍曲線；另一套黑色桃心領洋裝，側面高衩的設計使一雙美腿一覽無遺，MV推出後火辣的舞姿與造型也立即引起網友忍不住留言「姊姊太辣了」、「這身材真絕」。

事實上，宥斌先前也曾在個人IG上大方分享運動時的畫面，只見她穿著一件黑色運動內衣搭配瑜珈褲對著鏡子自拍，秀出纖細蠻腰與完美的身材比例，吸引超過2萬人按讚。