南韓超人氣女團MAMAMOO，出道多年憑著渾厚又獨特的嗓音受到海內外粉絲的喜愛，還在近期所舉辦的頒獎典禮上一連拿下多項音樂大獎，成績備受肯定。團隊中擔任隊長的頌樂(Solar)，近日積極更新IG近況，並曬出一系列火辣造型，吸引網友熱烈討論。

頌樂出道多年造型百變、性感，在公開的照片中只見她穿著一件白色繡花圖騰洋裝，坐在窗台以及沙發上對著鏡頭擺出各種姿勢，疑似為了她所代言的新品包款宣傳，而除了洋裝以寬版三角領的剪裁巧妙的與包款造型相呼應外，領口深V的設計加上超短裙襬以及收腰的剪裁，也使她飽滿美胸及一雙白皙長腿一覽無遺，相當吸睛。粉絲們看到後紛紛大讚「我老婆太美了」、「容仙為什麼可以這麼有魅力」、「excuse me！！」成功掀起話題。

頌樂火辣的身材也不是天生就是如此，先前她曾在個人YouTube頻道上透露，自己雖擁有身高160CM，體重46.5kg的標準身材，但為了上鏡頭更好看還是得想辦法更瘦，因此她便分享了「3日減2KG的水果減肥菜單」，引起熱烈討論。

MAMAMOO於去年11月3日發行新單曲《AYA》後，短短幾天便衝上各大音樂下載排行榜前幾名，還一連在「2020 AAA」、「2020 MAMA」、「2020 TMA」、「2020金唱片獎」等多個頒獎典禮上，分別拿下Best Artist獎、最佳女子團體獎、年度藝人賞及音源部門本賞的獎座，人氣直衝天際。