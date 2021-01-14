日本流行時尚服飾品牌GU即將邁入登台第7年，時不時就會推出話題聯名商品及日常百搭單品，是深受許多台灣人喜愛的日牌，GU近日宣布將正式引進全新彩妝品牌4me by GU及GU口罩系列，讓大家在後疫情時代也能盡情享受時尚生活。

口罩系列自去年在日本推出便廣受好評，目前預計推出Mask及Woman’s Fashion Mask 2款，皆使用GU Dry布料，接觸涼感機能提高配戴時的舒適度，更可阻擋90%的紫外線；更採用3D立體剪裁設計，可讓臉型更加修飾。

口罩系列自去年在日本推出便廣受好評，目前預計推出Mask及Woman’s Fashion Mask 2款。（圖／品牌提供）

迎接春夏，GU延續2020年提出的「ONE 2 MANY WARDROBE一件多穿」概念，希望每款單品不只充滿時尚感，更能透過不同單品組合重複穿搭，以對應各種不同的氣候或場合，提高服裝的實穿性。春夏女裝新品將以「One Piece連身裙系列」為主打，以平易近人的價格讓小資族們更好入手。

今年特別推出縮短裙長、加寬領口的A-lined連身迷你裙，更貼近消費者實際穿搭需求。（圖／品牌提供）

此系列包含輕盈舒適的女裝梭織拼接寬袖連身裙、能同時單穿或層次穿搭的V領細肩帶連身裙，以及寬鬆舒適又有實用口袋設計的A-lined連身迷你裙。另一款推薦商品則為少女們最愛的顯瘦神褲「女裝棉質彈性短褲」，同樣透過版型改良讓A-line感更為明顯，搭配中高腰設計更加顯瘦，而彈性純棉材質提升穿著時的輕盈舒適。