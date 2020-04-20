最近天氣越來越熱，不少人都會開冰箱來一杯冰涼的飲料消消暑，但以後打開前可要看清楚了！一名網友日前在家裡開冰箱時，突然覺得哪裡怪怪的，仔細看竟發現「冰箱上有蛇」，嚇的他瞬間「尿真的噴了兩滴…」網友看了也全都驚呼「驚死人！」

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示她男友日前要開家裡冰箱的時候突然覺得有點不太對勁，仔細一看差點昏倒。從她附上的照片可以看到，淺灰色的冰箱上竟然有一條深淺褐色花紋交錯的蛇纏繞在冰箱握把上，沒注意看還以為是綁了一條繩子，讓原PO忍不住直呼「我男朋友差點就把冰箱握把給握下去了... 等他反應過來，尿真的噴了兩滴... 這蛇真的厲害，很會選地方乘涼！」

文章曝光後引起熱議，不少網友看了都紛紛留言表示「牠想開冰箱喝啤酒」、「蛇蛇要出來找許仙了，不然端午節大家都準備雄黃酒，蛇蛇無法出動了（誤）」、「放把火燒了房子吧這房子不能要了」、「這幾天天氣熱要多注意，蛇蛇們冬眠結束且要出來吃東西」、「拿去泡酒………」、「蛇形把手耶，猛」、「雞皮疙瘩」、「超可怕」、「驚屎郎」原PO事後也回應表示自己住在南投雙冬，雖然經常看到蛇，但很少看到這麼囂張的，她最後也提醒民眾看到蛇最好離遠一點，牠們才不會主動攻擊。