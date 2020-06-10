趕著出門的時候難免會拿錯東西。一名女網友日前為了趕上班匆匆出門，到公司樓下買早餐的時候才發現不小心拿成兒子的錢包，想說至少還有錢可以先頂一下，沒想到打開來一看，卻被裡面一張紙氣到火冒三丈！

網友不小心拿成兒子的錢包，打開卻只有一張手繪的百元鈔。(圖/原PO授權提供)

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前一早匆忙出門，到公司樓下買完早餐，正準備打開皮夾付錢時，竟看到裡面有一張高中學生證，這才發現自己錯拿成兒子的錢包，想說至少應該還有幾百塊可以頂一下，結果打開鈔票層一看瞬間火都上來了，從她附上的照片可以看到鈔票層裡只有一張手繪的百元鈔票，上頭還畫上「中華民國中央銀行」和鈔票編號等細節，但如此行徑也讓該名女網友大傻眼，忍不住無奈直呼：「為什麼要自己畫錢放在裡面⋯早餐攤老闆娘看到還在偷笑。」

兒子手繪的鈔票連細節都有畫出來，十分用心。(圖/原PO授權提供)

文章曝光後笑翻一票網友，不少人看了紛紛留言「然後兒子拿你錢包超爽der」、「國父發福了」、「自己的零用錢自己畫」、「也太可愛了」、「重點早餐有買到嗎」、「自製錢母」、「小偷偷到兒子的皮夾會生氣氣」、「好歹也畫個1000塊嘛」、「夢想是印鈔票哦」、「還有防偽線！！！很懂」、「零用錢不足的暗示」。