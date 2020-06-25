煎得焦黃酥脆的鍋貼是不少人的最愛，日前就有網友透露，和同事相偕大啖鍋貼，但對方卻堅持鍋貼要沾醬油膏，讓他無法理解「明明鍋貼沾了醬油膏，就有點黏黏油油的，我根本吃不下去…」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光神級醬料，認為這樣吃「又香又解膩！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「同事堅持『鍋貼沾醬油膏』才是王道，但明明鍋貼沾了醬油膏，就有點黏黏油油的，我根本吃不下去！吃鍋貼就應該要品嘗原味，什麼都不沾才對吧？請問，內行人吃鍋貼到底沾不沾醬油膏？」

貼文一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「內行都加蒜頭」、「鍋貼沾醋才是內行人」、「鍋貼有焦味，其實不用再沾醬了，水餃才要」、「不沾就很鹹了」、「支持鍋貼不沾醬＋1」。

不過貼文同樣釣出不少內行人，直言「沾醋」才是正解，「笨蛋！沾店裡的醋才好吃」、「沾烏醋超解膩又香，想吃了」、「講醋的都是內行人！烏醋或加一點點醬油，吃過就回不去了」、「鍋貼要沾醋才是正確吃法」、「我都沾醬油＋蒜蓉＋黑醋＋香油，醬油膏太鹹」、「醋加白胡椒」。