來自美國俄亥俄州桑達斯基（Sandusky）的27歲攝影師費雪（Chad Fisher），竟然在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）目擊一隻兇猛雄獅獵殺7頭黑斑羚的驚險畫面，而且就在他眼前真實上演，讓他不禁直呼「當下我整個激動到不行，完全不知所措！」

根據英國《太陽報》報導，當時人正在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）內的費雪，現場直擊一隻雄獅突然竄入他的眼前，並將目標鎖定前方距離他的車子僅20英尺、正在吃晚餐的7頭黑斑羚。如此戲劇性的一刻，也讓費雪立即拿出相機，捕捉這令人難以置信的驚險場景。

事發當下，無預警竄入的雄獅，儘管嚇跑了一群黑斑羚，但仍敏捷的一口咬住其中一隻88英鎊的黑斑羚，但雄獅似乎貪心的想要更多，除了嘴巴叼著一隻，腳底下也踩著一隻，但牠又立刻將到手的黑斑羚放在地上，轉去追逐其他幸運逃脫的黑斑羚。

最後費雪表示，雄獅完成牠的狩獵之後，就叼著戰利品走進灌木叢林，但他也坦言，全程目擊這段殘暴的獵殺過程仍讓他激動不已，完全不知所措。