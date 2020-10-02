30歲郭書瑤（瑤瑤）之前忙於拍攝《未來媽媽》，與「老公」禾浩辰有激情的對手戲，而自從斷開小6歲的SpeXial前成員王以綸後，雖有被拍到與眼鏡男互動親蜜，但瑤瑤不認，所以她的感情世界再度成謎，而到了中秋節瑤瑤跟朋友一同烤肉外，還教大家吹風機用法。

郭書瑤近期在拍攝《未來媽媽》與禾浩辰飾演一對新婚夫妻，與「老公」有激情的對手戲，從房間戰到餐桌還想讓導演加戲到廚房，在戲中瑤瑤一直對「老公」禾浩辰放電，在互動的過程讓禾浩辰體溫持續上升，可見瑤瑤雖少了戀情但魅力一樣無法擋。

今年中秋節(1日)瑤瑤也開烤肉生火課，在IG寫下「繼上次用吹風機熱麵包，這次教大家在中秋如何正確使用吹風機」，只見瑤瑤穿著一件黑色深V背心及熱褲，拿著吹風機對著已有微火的木炭吹著，讓火勢瞬間飆高，同時還伴隨可愛表情，這一幕重現了瑤瑤殺很大爆紅的畫面，男女粉絲於是全歪樓。

在 Instagram 查看這則貼文 郭書瑤（瑤瑤）（@yaokuo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 1 日 上午 6:24 張貼

瑤瑤的這一身造型，完全讓她的生火教學失去重點，粉絲粉粉留言「身為一個女生，也沒辦法看吹風機」、「這影片是真的無聊，浪費了我三個小時」、「我目光沒在烤肉上」、「視線一直無法對焦在吹風機上」、「你到底是如何做到無時無刻都這麼可愛又性感」，瑤瑤的倒奶畫面真的讓粉絲感到震撼。

(中時新聞網)