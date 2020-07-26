俗話說：「狗是人類最忠實的伙伴」，狗狗只要認定了主人就會對他付出全部的情感與愛意。大陸一對情侶養了一隻寵物犬，但因為工作的關係只能先將牠送回老家飼養，但不久就傳出了走失的消息，讓兩人非常難過，然而1個月後，這隻狗狗竟奇蹟現身在情侶的住處附近，讓他們又驚又喜。

根據陸媒報導，這對情侶目前居住在浙江省金華市，兩人一起飼養了一隻寵物犬「雪餅」，不過因為工作的緣故，他們只能將狗狗送往義烏市老家請家人代為照顧，沒想到卻傳出了狗狗走失的消息，讓他們非常難過。然而，就在1個月後，女子在金華住處的附近發現了和雪餅長像極其相似的流浪狗，立刻檢查了牠留在腳上的皮膚病傷疤，確認了這隻流浪狗確實就是雪餅，女子頓時間又驚又喜，立刻帶愛犬前往獸醫院整理、檢查。

在採訪中女子透露，從老家到金華住處大約有30、40公里左右，獸醫檢查完後說牠為了走這段路，指甲幾乎全都被磨平了，從影像中也可以看到，雪餅原本白皙的毛髮也沾染上了土黃色的髒汙，還有多處打結的情形，所幸牠的身體健康並無大礙。

這則新聞曝光之後，很多網友都相當感動，紛紛留言：「肯定問了不少狗才找到路的，感人」、「狗狗這一路肯定非常艱辛」、「想起了之前內蒙賣駱駝的新聞，萬物皆有靈」、「幸好狗狗歷經千辛萬苦終於找到家了」、「動物們的故事好神奇，感動」。