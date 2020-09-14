南投仁愛鄉台電武界壩昨（13日）無預警放水，造成2個在下游河床露營的家庭4死悲劇，消息一出引發社會輿論。就有熱心民眾洪奇達分享一段3分鐘影片，秒懂為何在溪床野營的危險性如此之高，駭人畫面讓網友全看傻了，不禁直呼「夭壽！這跑不了的啦」。

熱心民眾洪奇達今凌晨3時許，在臉書分享一段3分鐘影片，只見遠處山區大雨來襲，原本平靜無波瀾的下游溪床，不久立刻風雲變色，一波波洶湧的溪水在無預警的情況下迅速漫過溪床，大量的漂流木不斷沖刷而下，讓他不禁直呼「自然界的力量真的無法預測！」

他提到，這要是在溪床邊活動，面對突如其來的大水，想逃也逃不了，「完全毫無預警！別拿生命開玩笑…」並希望藉著這段影片，讓大眾起到警惕作用。

畫面曝光後，眾人全看傻了，紛紛留言直呼「下游晴空萬里，上游狂風暴雨」、「夭壽跑不了的啦！」、「有影起雞母皮」、「不看不知道，一看嚇一跳！」、「齊頭浪來，一下就大水了」、「山區飄毛毛雨，就要閃了，太多人自以為有辦法來得及跑…真的是一瞬間的事」、「長這麼大第一次看到原來是這樣」、「腳絕對抓不住河床的」、「2-3分鐘定生死」、「當年八掌溪事件就是這樣」。

另外，也有專業網友分享保命關鍵「水色如果清澈變成濁色、奶茶色，就是代表山上有水下來」、「請注意洪水來前，水色會先變，帶有泥色，此時就要趕快撤離」、「我們地形稍微陡了些，溪水速度都蠻快的…所以在溪邊活動，真的要眼睛放遠些，隨時要準備落跑」。

台中市遊客到濁水溪露營，卻釀成悲劇。（廖志晃攝）