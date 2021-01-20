誰能拒絕貓貓的誘惑呢！最近一段影片在網路上引起熱議，一處住家疑似闖入一名歹徒，不過他卻沒有在偷完東西後盡速離開，反而被家中2隻貓咪給吸引，蹲下身來「瘋狂吸貓」，整個過程都被監視器給拍下，不少網友看完都笑翻了，直呼：「沒人可以抵抗貓！」。

其實歹徒就是PO主本人，2隻貓咪也是他所飼養的愛寵。(影片來源/Facebook/貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club)

這段影片由一名男網友分享在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，根據PO文指出，事發當天有一名歹徒闖入住家，不過他行竊完後卻不趕快離開，竟停在客廳內「擼貓」。

從影片畫面裡可以看到，一名男子呈現蹲姿，右手一直來回撫摸著沙發上的貓咪，整個臉部還深埋在貓咪的頭上，而地上還有另外一隻灰黑色的貓咪不斷撒嬌、磨蹭著男子的腿部，一人兩貓似乎相當沉浸在這溫馨的氛圍之中。

影片曝光後，不少網友都笑翻了，紛紛留言：「家裡養貓咪可以防竊賊耶」、「誰說養狗就可以看家？養貓還可以幫忙抓到歹徒咧！」、「用可愛征服壞人」、「征服全世界的貓星人」、「有吸到貓被抓了也不虧」、「沒人能抵擋貓貓」。

不過也有眼尖的網友發現，這名「歹徒」似乎就是PO主本人，因為他進入家中居然還會換穿室內拖鞋，而且頭形和PO主的也非常相像。《中時新聞網》也採訪到PO主，證實影片中的男子的確就是他本人，而可愛的兩隻貓咪是他的愛寵，分別為金吉拉「Polo」和灰色波斯貓「貝果」。