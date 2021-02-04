過年前除舊布新，有將過去不好的事物和事物清乾淨，迎接新年新氣象的含意。一名網友就在打掃阿嬤家的時候，意外翻出一個有百年以上歷史的古董保險箱，卻找不到打開的方法。貼文PO出後也掀起網友熱烈的討論。

一名網友2日在論壇Dcard發文，表示過年全家回阿嬤家大掃除，沒想到竟意外翻出一個巨大的神祕保險箱，重到2個成年男性都抬不起來。可以看到，保險箱除了看起年代久遠，轉盤上刻的還不是常見的阿拉伯數字，反而是日文50音，十分特別。

然而，縱使阿公阿嬤有鑰匙，旁邊櫃子上也有疑似密碼的暗示，但不管怎麼試就是打不開，讓他好奇直呼「好像是以前阿祖留下來的，打開不知道有什麼大秘寶」。文章曝光後掀起熱議，不少網友看到保險箱上貼的紅紙寫著黃金，都忍不住興奮嗨喊，「搞不好裡面有黃金，打開你全家就發了」、「光是這個保險箱就值錢了吧，古董欸」。

還有專業網友也說明，「日治時期的保險櫃，具有百年以上的歷史，聽說以前住在都市外的人，因為離銀行很遠，所以家裡會有一個保險箱，用來放那時候賺的錢，不過可能裡面什麼都沒有，不然密碼就會傳承到下一代了」、「原PO的這個我猜只是家族保險箱，我猜測裡面應該是放文件或貴重物品，如果不知道如何處理，麻煩通報或捐贈給國立臺灣歷史博物館，相信他們會有更專業且不破壞文物的處理方式」。其他網友則紛紛敲碗，請原PO打開後一定要交代後續。